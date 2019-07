JAKARTA - Refresh Rate 120 Hz telah hadir pada ponsel gaming Razer Phone dan Razer Phone 2. Menariknya, iPhone 2020 dikabarkan akan menggandakan refresh rates layar dari 60Hz saat ini yang dimiliki iPhone XS.

Dilansir dari laman Tech Radar, Senin (22/7/2019), hal tersebut diketahui dari Twitter leaker andal Ice Universe. Menurut dia, Apple tengah mempertimbangkan refresh rate layar 60Hz/120Hz untuk iPhone 2020.

Selain itu, cuitan Ice Universe juga mengungkapkan bahwa Apple tampaknya tengah berdiskusi dengan Samsung dan LG untuk bekerjasama dalam pembuatan layar. Untuk diketahui, dua perusahaan asal Korea Selatan tersebut dikenal sebagai dua pemasok layar smartphone AMOLED terbesar di dunia.

Apple is considering a switchable 60Hz/120Hz refresh rate screen on the iPhone in 2020, and is discussing with Samsung and LG. pic.twitter.com/4aoU303umu