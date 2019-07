JAKARTA - Google Pixel 4 kabarnya memiliki fitur hand gesture control. Informasi yang diungkap Ice Universe menunjukkan foto dari perangkat yang memiliki bezel tipis dan juga lubang-lubang untuk sensor.

Dilansir Engadget, Senin (22/7/2019), perangkat yang disebut-sebut Google Pixel 4 and Pixel 4XL ini menunjukkan lubang yang agak mencolok di sisi kanan. Lubang ini belum tampak ditempati oleh kamera atau sensor visual lainnya dalam bocoran informasi sebelumnya. Ini tampaknya merupakan guntingan bagi radar Project Soli.

Sekadar informasi, Project Soli pernah diberitakan pada 2016, teknologi yang mengusung sensor radar khusus yang ditanamkan pada chip kecil. Sensor radar itu bisa mendeteksi pergerakan fisik seseorang.

Project Soli ini apabila diterapkan pada ponsel, memungkinkan Anda melakukan gerakan tanpa harus menyentuh layar.

Sementara untuk lubang lainnya, Anda dapat mengharapkan kamera selfie ganda pada kedua model Google Pixel, speaker pusat dan apa yang diyakini sebagai pengenalan wajah atau sensor kedalaman.

The oval opening of the Pixel 4 Series front panel means that the Google Pixel 4 Series will be groundbreaking and new and worth looking forward to. pic.twitter.com/9Pg9bGcWrs— Ice universe (@UniverseIce) 20 Juli 2019