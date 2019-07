JAKARTA - Fitur terbaru dark mode atau modus gelap dinantikan kehadirannya untuk aplikasi WhatsApp. Fitur tersebut memungkinkan tampilan gelap, sehingga diharapkan baterai perangkat bisa bertahan lebih lama dan mata pengguna tidak cepat lelah.

Dilansir Express, Selasa (23/7/2019), meskipun tanggal rilis fitur dark mode di WhatsApp ini masih belum jelas, WABetaInfo mengungkap bahwa upgrade ini kemungkinan rilis untuk iPhone bersama iOS 13 pada akhir tahun ini.

WABetaInfo juga mengatakan bahwa WhatsApp Dark Mode kemungkinan muncul di waktu yang sama dengan iOS 13. "Mungkin pengguna iOS akan mendapatkan Mode Gelap di WhatsApp ketika iOS 13 keluar untuk semua orang (September)," tulis @WABetaInfo.

Untuk pengguna Android, diharapkan fitur dark mode ini juga akan meluncur di waktu yang sama.

Probably iOS users will get the dark mode on WhatsApp when iOS 13 is out for everyone (September).



Android users? I really hope for you the same .....— WABetaInfo (@WABetaInfo) 18 Juli 2019