Anda para penggemar gim Call of Duty Mobile (COD) sudah bisa melakukan pra-registrasi sejak dibuka 24 Juli 2019. Ini sudah berjalan enam bulan sejak Activision dan Tencent mengumumkan gim ini.

Lewat situs Garena dengan akun Garena atau Facebook, pra-registrasi sekaligus akan menjadi kesempatan buat Anda mendapatkan senjata dan hadiah spesial kalau Anda berhasil mengajak kawan mendaftar.

Tambahan hadiah lain seperti misalnya kesempatan mendapatkan roulette spin setiap hari bila Anda membagi (share) ke laman Facebook atau Line. Di Indonesia, Garena menjadi publisher untuk COD Mobile.

Mengusung konsep battle royale, Call of Duty Mobile akan menggunakan gameplay Ini sama dengan gim-gim yang menerapkan genre tersebut. Nantinya, beberapa mode yang bisa dicoba antara lain adalah Bomb Mission, Free For All, Team Death Match, dan Domination. Anda juga akan menemukan karakter-karakter dari seri Call of Duty, seperti Soal Mactavish, Alex Mason, Ghost, dan Captan Price.

Dalam situs pra-registrasi, Garena sendiri belum memberikan informasi tentang tanggal rilis resmiCall of Duty Mobile di Indonesia. Hingga kini, kabarnya sudah lebih dari 50.000 pemain yang melakukan pra-registrasi Call of Duty Mobile.