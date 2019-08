JAKARTA- WhatsApp dikabarkan tengah memperbarui fitur pada multi platformnya, WhatsApp Web. Fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk mengakses WhatsApp Web tanpa smartphone.

Sebelumnya sejak diperkenalkan pada 2015, untuk masuk ke WhatsApp Web pengguna harus memindai dan menghubungkan pengguna untuk memindai dan menghubungkan smartphone dengan koneksi internet aktif.

Dilansir dari laman Money Control, Kamis (1/8/2019) menurut WABetaInfo, WhatsApp bekerja pada sistem multi platform baru yang disebut Universal Windows Platform (UWP). Platform mendatang ini pada dasarnya akan memungkinkan pengguna untuk terus menggunakan aplikasi olahpesan tanpa ponsel mereka terhubung ke internet.

Aplikasi yang dikembangkan di bawah UWP hanya berfungsi pada ponsel yang mendukung Windows 10. Perusahaan milik Facebook tersebut, bagaimanapun, menarik dukungan untuk OS ponsel Windows segera. Sangat kecil kemungkinan WhatsApp akan membatasi layanan baru hanya untuk pengguna Windows 10.

And yes, in according to my rumor, UWP + the new multi platform system = you can use WhatsApp UWP on your PC if your phone (Android, iOS or Windows Phone) is off. https://t.co/PgNZTnOxlj— WABetaInfo (@WABetaInfo) 26 Juli 2019