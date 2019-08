JAKARTA - PUBG Mobile Lite telah diluncurkan untuk pasar Indonesia. Game versi ringan dari PUBG Mobile itu bisa diunduh melalui Google Play Store.

Melalui keterangan resmi yang diterima Okezone, pengembang merancang PUBG Mobile Lite mengingat semakin populernya game PUBG Mobile. Pengembang menciptakan versi game ini agar gamer bisa memainkannya kapan saja, dan di mana saja dengan menggunakan perangkat apapun.

Terutama perangkat yang memiliki kapasitas RAM rendah, PUBG Mobile Lite diharapkan bisa berjalan dengan lancar. PUBG Mobile Lite didukung dengan Unreal Engine 4.

PUBG Mobile Lite menampilkan peta yang lebih kecil yang dibuat untuk 60 pemain, hingga membuat permainan dapat berlangsung lebih cepat 10 menit sambil tetap mempertahankan gaya permainan layaknya PUBG.

Dengan paket instalasi hanya 400 MB dan dibangun untuk perangkat yang memiliki RAM kurang dari 2 GB, versi Lite ini diatur agar permainan dapat dijalankan dengan lancar untuk semua pemain.

Baca juga: Ngeri, Video Ini Perlihatkan Uji Kekuatan Bangunan Anti-gempa

Mengingat bahwa cukup besarnya pasar pengguna smartphone entry-level di Indonesia, spesifikasi versi PUBG LITE ini dirancang untuk mengakomodasi serta menjangkau pasar tersebut. Pemain baru yang bergabung akan bersaing untuk berbagai hadiah, dalam bentuk New Gears dan New vehicles

Fitur-Fitur utama PUBG Mobile Lite

Fitur PUBG Mobile Lite antara lain, Enhanced Aim Assist, yakni fitur bantu bidik baru, digunakan agar bidikan menjadi lebih sederhana dan berguna saat bermain di lokasi dengan jaringan yang lemah.

Perbedaan intensitas ketika posisi merangkak dan berdiri, serta menyederhanakan kontrol sambil mempertahankan pengalaman unik PUBG MOBILE.

Ada pula fitur Upgrade to Winner Pass. Winner Pass adalah fitur yang menggantikan Royale Pass dengan kemampuan perolehan achievement yang jauh lebih cepat dalam membuka Unlock dan span a month, dengan tawaran hadiah yang fantastis.

Baca juga: 6 Ponsel Terbaru dengan Fitur 'Kamera Lubang' di Layar

Game juga bisa menemukan fitur Bullet Trail Adjustment. PUBG Mobile Lite akan menampilkan peningkatan kecepatan peluru serta tidak ada efek penurunan kecepatan peluru, dengan bidikan yang lebih jelas yang khusus dibuat untuk memperhitungkan lokasi dengan jaringan yang lemah.

Gamer juga dapat merasakan fitur lainnya seperti Weapon Recoil Suppression, Extended Time to Kill, Location Display hingga Heal yourself while moving.