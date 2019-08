JAKARTA- Twitter tengah menguji fitur tombol 'Snooze' pada platformnya. Fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk menghentikan notifikasi dari aplikasi untuk waktu yang ditentukan.

Dilansir dari laman Mac Rumors, Rabu (7/8/2019) uji coba fitur ini ditemukan oleh blogger teknologi Jane Manchun Wong. Adapun Wong juga mengungkapkan jika fitur memungkinkan pengguna untuk menunda sementara push notifikasi Twitter selama satu jam, tiga jam, atau 12 jam.

Wong mencatat jika pengaturan ini akan berguna bagi pengguna yang ingin mencegah ponsel mereka mendapatkan notifikasi tanpa henti karena tweet mereka menjadi viral. Tak hanya itu, fitur juga berguna untuk mereka yang hanya ingin mengalihkan perhatian mereka dari media sosial untuk sementara waktu.

Dalam inkarnasinya yang sekarang, fitur ini muncul sebagai ikon bel yang dicoret di sudut kanan atas tab notifikasi Twitter. Setelah mengetuk ikon, ada ada 3 durasi tunda untuk dipilih.

Twitter is testing Snooze feature, allowing users to pause notifications for 1 hour, 3 hours or 12 hours!



I wrote a blog for the first look of this unreleased feature https://t.co/EoNYaRHraQ



Tip @Techmeme pic.twitter.com/qm3aMM2Q00— Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 6, 2019