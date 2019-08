JAKARTA - Tyler Blevins atau yang dikenal dengan nama Ninja merupakan streamer video game asal Amerika Serikat (AS). Selama 2018, kabarnya ia mampu menghasilkan USD10 juta (Rp143 miliar).

Dilansir Windowscentral, Rabu (7/8/2019), Ninja baru-baru ini menandatangani kesepakatan dengan Mixer untuk melakukan streaming game secara eksklusif di platform. Ia berhasil mencapai 500.000 pengikut setelah stream pertamanya. Kini, ia mencapai 1 juta subscribers.

"Terima kasih atas semua dukungan yang luar biasa. Aku sudah lama tidak merasakan ini," kata Ninja.

Today we hit 1,000,000 active subscribers on mixer ^-^ thank you for all the incredible support. I haven't felt this good in a long time. pic.twitter.com/kdLgBJk0Ud— Ninja (@Ninja) 6 Agustus 2019