JAKARTA - Samsung resmi meluncurkan ponsel terbarunya Galaxy Note 10 dalam acara Samsung Unpacked di New York pada 7 Agustus 2019 waktu setempat.

“Sejak awal, Galaxy Note telah dikenal dengan teknologi dan fitur terbaik dari yang paling baik. Galaxy Note 10 membawa kembali janji ini untuk fans Note yang modern menggunakan smartphone mereka agar produktivitas dan kreativitas mereka meningkat ke level selanjutnya, di mana ide dan upaya mengalir dengan mudah pada saat itu juga,” ungkap DJ Koh, President and CEO of IT & Mobile Communications Division, Samsung Electronics dalam keterangan resminya, Kamis (8/8/2019).

Untuk pertama kalinya ponsel Galaxy Note 10 hadir dalam dua ukuran. Adapun Galaxy Note 10 hadir dengan ukuran layar AMOLED 6,3 inci dan Galaxy Note 10 Plus hadir dengan layar AMOLED 6,8 inci. Kedua ponsel memiliki tampilan dengan kamera 'punch hole' yang berada di tengah layar.

Lebih lanjut, untuk spesifikasi Samsung Galaxy Note 10 pada pasar global dilengkapi dengan prosesor Exynos 9825. Kamera belakangnya dilengkapi dengan tiga kamera yakni ultra wide 16MP, wide angle 12MP, dan telepoto 12 MP.

Sedangkan kamera depannya didukung dengan resolusi 10MP. Adapun konfigurasi memorinya hadir dengan RAM 8GB dan memori internal 256GB.

Menariknya Samsung juga menyiapkan versi 5G yang dilengkapi dengan RAM 12GB dan penyimpanan internal 256 GB. Spesifikasi lainnya yakni kapasitas baterai 3500 mAh, USB Type C, NFC, dan Android Pie 2019. Sementara itu, untuk Samsung Galaxy Note 10+ ponsel sebagian besar memiliki spesifikasi yang sama. Namun ada beberapa perbedaan yakni ukuran layar, baterai 4300 mAh, varian RAM 12GB dan memori internal 256GB atau 512GB. Lebih lanjut kedua ponsel juga diklaim memiliki peningkatan dari sisi performa, seperti fitur Super fast charging yang mampu mengisi daya hanya 30 menit, Wireless PowerShare seperti pada Galaxy S10, Gaming, dan Hyperfast Speed. Seri Galaxy Note memang sedikit berbeda dengan ponsel Samsung kebanyakan, seri ini biasanya juga dilengkapi dengan Stylus Pen yang mampu memudahkan penggunaan. Stylus Pen juga kabarnya memiliki beberapa peningkatan dari pendahulunya. Pasar Galaxy Note 10 ditujukan untuk pasar premium yakni para pekerja yang membutuhkan mobilitas tinggi.