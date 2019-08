JAKARTA - Samsung menyiapkan penjualan Galaxy Note 10 dan Note 10 Plus di Indonesia. Samsung akan memulai pra-pemesanan kedua perangkat terbaru mereka pada 9 Agustus 2019. Sementara itu untuk penjualan retail offline akan dimulai pada 23 Agustus 2019.

Sebelum resmi dijual di pasaran, Okezone berkesempatan langsung untuk menilik ponsel Galaxy Note 10 Plus lebih dekat dalam acara Local Unpacked Galaxy Note 10 dan Note 10 Plus di Jakarta.

Ponsel memiliki ciri khas Galaxy Note dengan desain yang mirip tablet, juga memiliki layar melengkung atau edge. Ponsel juga dilengkapi dengan Stylus Pen (Spen) yang membantu memaksimalkan penggunaan ponsel.

Piranti Galaxy Note memang dikenal dengan penggunaan dengan produktivitas kerja tinggi. Samsung juga bekerjasama dengan Microsoft untuk memaksimalkan Samsung Dex for PC, di mana ponsel bisa disambungkan dan ditampilkan ke komputer.

Lebih lanjut dari sisi tampilan depan, Galaxy Note 10 Plus memiliki layar yang lebih besar dengan 6,8 inci. Dari sisi genggaman memang lebih besar, namun tampaknya ponsel akan lebih baik saat menonton dan bermain game.

Baca juga: Resmi Meluncur, Ini Perbedaan Samsung Galaxy Note 10 dan Note 10 Plus

Dari sisi tampilan depan, ponsel membawa fitur kamera Galaxy S10 yakni kamera di layar atau punch hole. Bedanya tampilan kamera saat ini berada di tengah.

Menariknya pada bagian belakang Samsung Galaxy Note 10 Plus membawa varian warna Aura Glow yang menarik dengan gradasi warna pelangi. Selain itu ada beberapa warna solid lain seperti Aura Black dan Aura White.

Lebih lanjut di sisi kiri ponsel terdapat tombol power dan volume. Di sisi bawahnya terdapat USB Type C dan speaker.

Tak hanya itu, Okezone pun mencoba kamera ponsel yang dilengkapi dengan berbagai fitur menarik bahkan lebih banyak dari Galaxy S10. Saat mencoba kamera belakang, hasilnya pun tampak jernih, sementara itu bagian depannya juga menampilkan efek yang bagus.

Baca juga: Intip Daftar 4 Smartphone Terbaru Harga Rp1 Jutaan

Lebih lanjut, dari bagian dalam ponsel ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang tak banyak hadir pada smartphone Samsung lainnya, seperti Samsung Dex for PC, Link to Windows yang mampu mengintegrasikan Link to Windows secara langsung ke quick panel.

Kemudian, pengeditan video dalam ponsel juga diklaim akan lebih mudah dengan penggunaan Spen. Beberapa fitur video juga disematkan seperti super steady, video live focus untuk efek bokeh, Zoom-In Mic agar pengguna mampu memperkuat audio, hyperlapse, dan time lapse.

Tak hanya itu ponsel juga dilengkapi dengan beberapa fitur tambahan lain seperti super fast charging, Wireless Powershare, Game Booster di mana pengguna bisa merekam permainan dan mematikan notifikasi panggilan dan pesan, serta Hyperfast Speeed untuk memperkuat sinyal LTE.