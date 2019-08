JAKARTA - Netizen meramaikan ucapan selamat Idul Adha di media sosial, Twitter. Situs trends24 menunjukkan hashtag #EidAlAdha yang berada di urutan pertama.

Alhamdulillah for this Great Day.. Happy #EidAlAdha pic.twitter.com/e9MOHNtEOb

عيد مبارك

Eid Mubarak to all our Muslim brothers and sisters! 🌙



#EidAlAdha pic.twitter.com/Qj9WEHAh0F— GoalsTV⚽️ (@goalstv3) August 10, 2019