JAKARTA - Sony PlayStation 5 (PS5) kabarnya akan diluncurkan pada 2020. Dilansir dari T3.com, peluncuran akan digelar pada 21 Februari 2020, dalam sebuah event yang dinamakan "PlayStation Meeting 2020".

Informasi beredar melalui bocoran email internal pekan ini. Pengirim mengungkap bahwa acara akan menampilkan "the future of Sony PlayStation" ke dunia.

Email tersebut pertama kali muncul di 4Chan, kemudian di NeoGaf dalam bentuk visual. Keduanya mengutip pihak orang dalam yang tidak disebutkan namanya, sehingga belum diketahui kebenaran mengenai kabar tanggap peluncuran PlayStation 5 ini.

Kabarnya, Sony mempersiapkan undangan untuk penerbit, seperti Activision, EA, dan Ubisoft ke acara PlayStation Meeting 2020. Penerbit akan memamerkan judul game generasi baru buatan mereka.

Rincian juga mengungkap detail bahwa Ghost of Tsushima yang diumumkan untuk PS4 di 2017 dan telah mengalami penundaan, kabarnya akan diungkap di Meeting 2020. Game tersebut menjadi salah satu game eksklusif PS5, bersama dengan The Last of Us 2.

