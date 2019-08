JAKARTA - Huawei Mate 30 Pro dirumorkan mengusung desain layar yang melengkung. Bocoran terbaru yang terungkap oleh GSMArena.com menunjukkan tampilan belakang dari handset anyar tersebut.

Another Mate 30 Pro spy shot reveals an ingenious way to hide the camera setup https://t.co/j7Rio1RpgC