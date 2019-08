JAKARTA - Hari ini merupakan hari bersejarah untuk bangsa Indonesia. Hari ini, 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Ke-74 Indonesia sejak diproklamirkan pada 1945.

Selain Google Doodle yang turut merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, netizen juga menggaungkan hashtag #74thIndonesia. Pantauan Trends24 menunjukkan bahwa hashtag tersebut menduduki urutan pertama, yang bertahan dalam beberapa jam terakhir.

Independence day

Thanks Indonesia we love you #74thIndonesia pic.twitter.com/t7ir6qljB4— Aliens (@TikaNfa) August 16, 2019