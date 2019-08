JAKARTA- YouTube dikabarkan akan merombak layanan YouTube Original miliknya menjadi gratis pada 24 September 2019. Sebelumnya, konten yang berisi acara dan film ini hanya dapat ditonton pengguna premium saja.

Dilansir dari laman Hindustan Times, Senin (19/8/2019) rencana ini sebelumnya telah diumumkan YouTube pada awal tahun. Meskipun gratis, konten YouTube Original kabarnya akan didukung iklan.

Kemudian, tidak semua episode acara akan tersedia untuk ditonton secara gratis. YouTube juga akan membatasi beberapa episode untuk waktu yang terbatas.

"Beberapa serial YouTube asli, film, dan acara langsung tersedia untuk ditonton tanpa berlangganan YouTube Premium. Namun, Anda akan melihat iklan selama pengalaman menonton ini dan hanya episode tertentu yang tersedia untuk streaming kapan saja, ”kata YouTube.

Pemirsa yang tertarik dapat memeriksa saluran YouTube Original untuk melihat acara dan film mana yang bebas untuk ditonton. Yang masih eksklusif untuk anggota YouTube Premium akan memiliki tag ‘Premium’ di bawah video. Di antara tayangan YouTube Originals yang saat ini gratis atau akan gratis adalah Cobra Kai, Groom, Impulse, Liza on Demand dan Mind Field.

Sementara itu acara populer seperti BTS: Burn The Stage, Scare PewDiePie, Youth and Consequences, dan Single by 30 masih eksklusif untuk YouTube Premium.

(ahl)