JAKARTA- Pasar ponsel gaming belakangan ini tampaknya semakin meningkat dengan kehadiran, Asus ROG Phone, Xiaomi Black Shark dan Nubia Red Magic. Berbeda dengan ponsel kebanyakan, ponsel gaming memiliki spesifikasi dan tampilan yang gahar.

Namun, tahukah Anda jika sebelumnya Nokia juga pernah meluncurkan ponsel khusus game yang juga bisa menjadi konsol, yakni Nokia N Gage. Dilansir dari laman GSM Arena, Minggu (18/8/2019) ponsel gaming Nokia ini dirilis pada 2003 sebagai pesaing Nintendo Game Boy Advance yang dirilis pada 2001.

Nokia N Gage memiliki banyak keunggulan, namun memiliki harga yang cukup tinggi pada jamannya. Harganya mencapai USD300 atau sekira Rp4,35 jutaan, sementara itu Game Boy Advance dibekali harga USD100 atau sekira Rp1,45 juta.

Kemudian, Nokia juga merilis ponsel berfitur lengkap yang juga mirip dengan N Gage yakni Nokia 3650 yang dibanderol USD400 atau sekira Rp5,8 juta. Ponsel tersebut memiliki kamera dan N-Gage tidak. Meskipun demikian N Gage juga bisa untuk berkomunikasi, meskipun bentuknya tampak sedikit aneh untuk menelpon.

Sebagai konsol juga, N-Gage memiliki prosesor yang lebih cepat daripada GBA, tetapi layarnya lebih kecil dan resolusi lebih rendah yakni 2,1 inci. Ponsel juga menawarkan multiplayer lokal melalui Bluetooth tanpa perangkat keras tambahan.

Nokia N Gage juga memiliki multipemain melalui Internet. Bahkan, salah satu game terlaris untuk platform ini, Pocket Kingdom: Own the World adalah game online multipemain yang dirilis secara besar-besaran pada tahun 2004. Tahun yang sama ketika World of Warcraft keluar dan memecahkan rekor penjualan dengan 240.000 selama 24 pertama jam di Amerika Serikat.

Sayangnya meskipun N Gage merupakan ponsel gaming yang kuat pada jamannya. Namun penjualannya tak sebagus pesaingnya. Game Boy Advance mengalahkan Nokia N-Gage dengan perbandingan 100 banding 1 pada minggu-minggu setelah rilis ponsel.

