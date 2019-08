JAKARTA - Game Final Fantasy VIII kabarnya akan ditingkatkan (remastered), menampilkan peningkatan dari sisi grafis baru dan opsi yang lebih banyak untuk mendukung pengalaman gameplay. Versi remastered ini hadir di PS4, Nintendo Switch, Xbox One dan Steam pada 3 September.

#FinalFantasy VIII returns as FINAL FANTASY VIII Remastered featuring new graphical enhancements and a whole host of options to customize your gameplay experience! Coming to #PS4, #NintendoSwitch, #Xbox One, and #Steam on September 3.



Pre-order today! https://t.co/6MID8Dft6Z pic.twitter.com/aUwu6QgKdB