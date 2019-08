JAKARTA - Game Need For Speed (NFS) Heat dikabarkan sudah tidak lagi menggunakan siklus 24 jam seperti seri terdahulunya Need For Speed Payback. Siklus yang digunakan pada Need For Speed Heat kali ini ialah siklus siang dan malam saja.

Dilansir dari laman Polygon, Jumat (23/8/2019) game yang sedang dikembangkan oleh Ghost Games akan berlangsung di kota fiksi Palm City. NFS Heat akan berfokus memberikan kesempatan pemain untuk balapan di siang dan malam hari.

Saat malam hari, balapan yang legal akan berlangsung dalam kompetisi yang dinamakan Speedhunters Showdown. Pada kompetisi ini pemain akan mendapatkan Reward berupa Bank yang akan digunakan untuk meng-upgrade mobil yang akan disiapkan untuk balapan selanjutnya.

Siklus siang-malam pada game ini tidak ditentukan. Pemain dapat beralih ke balap malam ketika siap. Ketika malam hari, balapan jalanan ilegal dapat dimainkan untuk mendapatkan Reps yang kegunaannya hampir sama dengan Bank.

Dalam balapan ilegal malam hari, beberapa polisi bermunculan untuk menghentikan balapan ilegal Anda. NFS Heat akan dirilis pada 8 November di PlayStation 4 (PS4), Windows PC, dan Xbox One. Bagi pelanggan EA Access dan Origin Access akan dapat menikmati game lebih awal pada 5 November. (Rais Erizam)

(ahl)