JAKARTA- Google akhirnya resmi memberikan nama pada sistem operasi terbarunya yang sebelumnya dijuluki Android Q, menjadi Android 10. Google tak lagi mengadopsi nama makanan penutup pada sistem operasi terbarunya.

Beberapa ponsel pun akan segera mendapatkan pembaruan dari sistem operasi Android tersebut. Berikut daftar ponselnya, seperti dilansir dari laman Indian Express, Jumat (23/8/2019)

Baca Juga: Tak Lagi Gunakan Nama Makanan, Ini Nama Versi OS Android Terbaru

1. Ponsel Google Pixel

Ponsel milik Google akan menjadi pertama yang mendapatkan pembaruan Android 10. Bahkan, ponsel Pixel juga mendapatkan uji coba Android 10. Beberapa ponsel tersebut diantaranya yakni Google Pixel 3, Pixel 3XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel, Pixel XL dan Pixel 3a dan Pixel 3a XL.

Ponsel-ponsel ini akan mendapatkan update baru Android 10 segera setelah rilis resmi keluar. Lebih lanjut, ponsel terbaru Pixel 4 yang akan diluncurkan pada Oktober 2019 juga akan dibekali Android 10. Ponsel ini diprediksi akan menghadirkan dual kamera dibagian belakang, Face ID, chip radar soli, dan banyak pembaruan lainnya.

2. Ponsel Samsung

Ponsel andalan Samsung seperti Galaxy S10, Galaxy Note 10 baru dan flagships tahun sebelumnya yang mencakup Galaxy S9 dan Note 9 mungkin akan menjadi yang pertama untuk mendapatkan pembaruan Android 10, tetapi jangan berharap ini akan datang dengan cepat.

3. Ponsel Nokia

Ponsel yang diproduksi HMD Global konsisten mendapatkan pembaruan sistem operasi Android. Chief product officer perusahaan Juho Sarvikas mengeluarkan tweet yang mengonfirmasi jadwal untuk pembaruan Android 10 di perangkat mereka.

Adapun pembaruan Android 10 pertama kali hadir pada Nokia 9 PureView, Nokia 8.1, dan Nokia 7.1. Pembaruan dikabarkan akan hadir pada Q4 2019 atau akhir tahun.

Daftar ponsel Nokia berikutnya yang hadir yakni Nokia 7 Plus, Nokia 6 .1 Plus, dan Nokia 6 akan mendapatkan Android 10. HMD Global juga memiliki lebih banyak ponsel dalam daftar untuk pembaruan pada kuartal pertama 2020, yang akan diluncurkan dalam dua batch. Batch pertama untuk mendapatkan Android 10 adalah Nokia 4.2, Nokia 3 .2 dan 3.1 Plus dan Nokia 2.2.

Batch kedua untuk mendapatkan Android 10 akan mencakup Nokia 8 Sirocco , Nokia 5 .1 Plus, dan Nokia 1 Plus. HMD Global kemudian akan meluncurkan versi Android baru ke Nokia 5.1, Nokia 3.1, Nokia 2.1, dan Nokia 1 pada kuartal kedua tahun 2020.

4. Ponsel OnePlus

OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, OnePlus 6T dan OnePlus 6 adalah bagian dari program Android Q beta. Ini berarti pembaruan pasti akan datang ke ponsel ini.

OnePlus 7 Pro adalah unggulan baru dari perusahaan, dan Android 10 kemungkinan akan diluncurkan di sini terlebih dahulu. Ponsel ini menjalankan prosesor Qualcomm Snapdragon 855 dan memiliki kecepatan refresh 90Hz di layar. Perusahaan ini juga dikabarkan akan segera menghadirkan OnePlus 7T, yang dikabarkan akan mengadopsi Android 10.

Baca Juga: Game Need For Speed Heat Tampilkan Balapan Mobil Siang dan Malam

5. Ponsel Asus

Asus ZenFone 5Z juga ada pada program Android Q beta dan menjalankan prosesor Qualcomm Snapdragon 845. Mengingat ini adalah bagian dari program beta, pembaruan Android 10 resmi akan diluncurkan pada akhir tahun atau awal tahun depan pada tahun 2020.

6. Ponsel Xiaomi

Dengan ponsel Xiaomi, termasuk perangkat Redmi, Android 10 hanya akan datang setelah MIUI 11 resmi dirilis. Saat ini, Mi 9 dan Mi MIX 3 5G sedang dalam program pengujian Android Q beta, yang berarti ponsel ini akan segera mendapatkan Android 10.

7. Ponsel Lain

Ponsel Vivo X27, Vivo NEX S dan Vivo NEX A semuanya ada di program Android Q beta dan akan segera mendapatkan pembaruan Android 10. Mate 20 Pro milik Huawei juga ada pada program Android Q beta dan karenanya mendapatkan pembaruan Android 10 pada akhirnya tidak akan menjadi masalah.

Tetapi Huawei juga menghadapi masalah dari pemerintah AS, yang menginginkannya dilarang, yang pada akhirnya bisa menyebabkan pembatalan lisensi Android. Saat ini, Huawei telah mendapatkan bantuan sementara selama 90 hari atau tiga bulan, tetapi apa yang terjadi setelah itu masih belum jelas.

Ponsel lain pada program Android 10 beta adalah Oppo Reno, Realme 3 Pro, LG G8, dan Sony Xperia XZ3 semuanya pada Android Q beta, yang berarti pembaruan Android 10 juga akan berlaku untuk ponsel ini.

Baca Juga: Intip Perbedaan Realme 5 dan Realme 5 Pro

Baca Juga: Asteroid Sebesar Gedung Burj Khalifa Bakal Dekati Bumi