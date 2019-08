JAKARTA- Setelah diluncurkan secara global pada awal Agustus 2019 di New York, ponsel Samsung Galaxy Note 10 dan Note 10 Plus telah hadir di lebih dari 70 negara. Untuk merayakan hal tersebut, Samsung pun merilis aplikasi 3D Scanner pada Galaxy Note 10 Plus

Dilansir dari laman GSM Arena, Minggu (25/8/2019) aplikasi tersebut menggunakan kamera 3D ToF yang berapa di bagian belakang. Hal tersebut memudahkan pengguna untuk memindai dan membuat model 3D objek dunia nyata. Menariknya, Samsung Galaxy S10 5G dan Galaxy A80 juga memiliki kamera ToF, sehingga diharapkan kedua ponsel juga mendukung aplikasi ini.

Untuk membuat model 3D objek dunia nyata dengan aplikasi tersebut, pengguna perlu memindai dari semua arah, dan memastikan bahwa tidak ada benda lain di sekitar objek tersebut saat melakukannya. Jika tidak, benda lain juga akan ikut masuk dalam pemindaian.

Samsung merekomendasikan untuk menggunakan aplikasi dengan objek berukuran antara 20 hingga 80 cmc. Setelah memiliki model 3D, pengguna dapat membuat GIF untuk membagikannya langsung kepada orang lain, atau menambahkan model ke foto dan video yang di ambil dengan kamera.

