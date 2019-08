JAKARTA- Tim esport asal Eropa, OG kembali memenangkan turnamen Dota 2, The International 2019. Tim OG yang terdiri dari aa, Topson, Ceb, JerAx dan kapten tim N0tail juga menjadi pemenang pada turnamen tahun lalu.

Lengkapnya, tim OG mengalahkan tim Liquid dengan skor 3-1 dalam Best of 5 Grand Finals, tidak hanya menjadikan mereka juara Dota 2 The International selama dua kali. Akan tetapi juga yang pertama mempertahankan Aegis of the Immortal back-to-back.

Dilansir dari laman Hypebeast, Senin (26/8/2019) tim OG pun berhasil membawa pulang hadiah sekira USD15,6 juta. Ini hampir 45,5 persen dari total hadiah The International 2019 yakni USD34,2.

Untuk diketahui, tahun lalu OG menjadi tim pertama yang memenangkan The International dari kualifikasi terbuka. Di tahun ini, mereka mendominasi turnamen sejak awal, finis pertama di Babak Grup, dan mempertahankan 100 persen kemenangan Braket Atas di Main Event.

"Mereka jauh di depan tim lain karena fleksibilitas gaya permainan mereka," kata salah satu komentator di The International 2019.

Sementara itu Kapten Tim OG, N0tail, mengatakan: “Terlalu sulit untuk dipercaya dan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan tetapi rasanya tetap sama. Terima kasih semuanya telah memungkinkan ini."

The International 2019 merupakan salah satu turnamen esports global. Bahkan kali ini hadiahnya merupakan yang terbesar dari tujuh tahun terakhir.

Selain itu, turnamen ini juga pertama kalinya diadakan di China. Tepatnya di Mercedes-Benz Arena di Shanghai, dan sebelumnya diumumkan bahwa The International ke-10 pada tahun 2020 akan diadakan di Stockholm.

(ahl)