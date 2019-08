JAKARTA- Meskipun Huawei telah meluncurkan sistem operasi terbarunya belum lama ini, Harmony OS. Ponsel Huawei Mate 30 dan Huawei Mate 30 Pro dikabarkan masih menggunakan sistem operasi Android.

Dilansir dari laman Digital Trends, Senin (26/8/2019) Huawei telah merilis siste operasi miliknya karena adanya perang dagang antara AS dan China. Huawei masih dalam daftar entisitas AS karena dituduh melakukan spionase. Hal tersebut membuat Huawei tak bisa membeli produk dari perusahaan teknologi AS kecuali dengan persetujuan pemerintah AS.

Menurut Wakil Presiden Senior Huawei, Vincent Yang Huawei menegaskan jika pihaknya ingin mempertahankan ekosistem, setidaknya untuk smartphonenya. Sehingga Huawei perusahaan asal China tersebut belum memiliki rencana untuk meluncurkan ponsel dengan Harmony OS.

"Kami ingin mempertahankan satu standar, satu ekosistem," kata Yang pada acara media di New York

Dia juga menambahkan bahwa Harmony OS akan berfungsi sebagai rencana B untuk Huawei.Yang juga mengisyaratkan bahwa smartphone unggulan mendatang akan berjalan di Android. Perangkat yang dimaksud adalah Huawei Mate 30 dan Huawei Mate 30 Pro.

Harmony OS, sementara itu, akan segera diluncurkan untuk produk televisi, dan Yang mengatakan bahwa jam tangan pintar yang didukung oleh sistem operasi sedang dalam perkembangan. Jam tangan pintar mungkin dirilis dalam tahun ini, bahkan mungkin sebagai produk pendamping untuk Huawei Mate 30. Namun, berbagai hal kemungkinan akan berubah jika pemerintah AS memberlakukan larangan yang akan mencegah Huawei mengakses komponen Android penting, termasuk Google Play Store. Departemen Perdagangan baru-baru ini memperpanjang lisensi sementara untuk memungkinkan Huawei untuk terus melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan AS, tetapi jika larangan itu ditegakkan, Huawei mungkin dipaksa untuk mengedepankan smartphone OS Harmony. Huawei ragu untuk beralih ke Harmony OS dari Android karena sistem operasinya sendiri hampir tidak memiliki dukungan aplikasi untuk saat ini, meskipun kemampuannya menjalankan aplikasi Android. Jika perusahaan dilarang menggunakan Android, ponsel cerdas seperti Huawei Mate 30 akan kehilangan akses ke Google Play Store, yang akan menjadi pemecah masalah besar bagi pelanggan AS.