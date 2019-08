JAKARTA - Cucu Abdurahman Wahid Shabrina Arinka berhasil membawa pulang medali perak dalam ajang International Conference of Young Social Scientists (ICYSS 2019). Lomba tersebut berlangsung pada 20-26 Agustus 2019 di Belgrade, Serbia.

Shabrina bersama rekan satu timnya Maria Angelita berhasil meraih medali perak dari bidang Sosiologi. Adapun riset yang dibawa dua pelajar Tumbuh High School Yogyakarta ini tentang pengaruh hoaks berjudul “Fake News And Election: Through The Lens of Millennials And Gen Z”.

Menurut Direktur Center for Young Scientist, Monika Raharti riset tersebut berbicara tentang Fake News atau Hoaks.

"Jadi risetnya mempelajari bagaimana fake news atau hoaks mempengaruhi psikis hubungan antara teman-teman dan keluarga," kata Monika kepada Okezone, Selasa (27/8/2019).

Lebih lanjut, Arinka dan rekannya mengambil sampel Pemilu 2019 yang telah diselenggarakan beberapa waktu lalu, di mana berita hoaks banyak ditemukan di berbagai media sosial.

"Pada Pemilu kan berbeda pilihan, hal tersebut bisa menimbulkan permusuhan dan perpecahan, jadi menyentuh ke daerah situ," imbuh Monika.

Monika juga menjelaskan jika pada hasil riset tersebut tidak ditemukan pengaruh antara hoaks Pemilu dan hubungan pada generasi milennial dan generasi Z.

Adapun dalam ajang internasional ICYSS 2019, Indonesia berhasil menyumbangkan tujuh medali yakni satu emas, tiga perak, dan tiga perunggu.

(ahl)