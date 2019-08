JAKARTA - Disney telah mengumumkan Remaster HD dari game Lion King dan Aladdin lewat GameStop Con. Game ini akan hadir untuk Nintendo, PlayStation 4 dan Xbox One. Disney adalah perusahaan hiburan dan media yang terbesar saat ini.

Dilansir dari Wccftech, Remaster HD game ini akan dirilis Oktober dan akan diisi dengan soundtrack asli mereka dari tahun 1990-an. Game tersebut dapat dimainkan dalam resolusi aslinya dan dalam resolusi 1080p agar lebih menarik.

Aladdin and Lion King game remakes hitting October - all systems - just announced at GameStop con @Wario64— W (@wolverinefactor) August 27, 2019