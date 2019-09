JAKARTA - Nintendo terhitung telah setahun meluncurkan layanan Switch Online miliknya. Menariknya, perusahaan asal Jepang tersebut mengumumkan penambahan akses ke game Super Nintendo Entertainment System (SNES) yang akan bergabung dengan katalog game NES pada hari ini atau 5 September 2019.

Dilansir dari laman The Verge, game SNES yang tersedia saat peluncuran mencakup Super Mario Kart, Kirby’s Dream Course, Super Mario World 2: Yoshi’s Island, F-Zero, The Legend of Zelda: A, Link to the Past, Super Mario World, Star Fox, Stunt Race Fx, Super Metroid, Kirby’s Dream Land 3, Pilotwings, Super Soccer, Super Tennis, Brawl Brothers, Demon’s Crest, Joe & Mac 2: Lost in the Tropics, Super E.D.F. Earth Defense Force, Super Puyo Puyo 2, Breath of Fire, dan Super Ghouls ’n Ghosts.

Selain itu, Nintendo berjanji bahwa lebih banyak game akan ditambahkan seiring waktu. Semua game SNES akan mendukung fitur rewind yang diumumkan Nintendo awal tahun ini saat diluncurkan.

Seperti yang terjadi pada game NES, Nintendo juga meluncurkan kontroler SNES khusus untuk Switch secara khusus untuk memainkan game SNES yang baru ditambahkan, yang membebani USB-C. Ini akan tersedia untuk dibeli secara eksklusif untuk anggota Switch Online seharga USD29,99.

Baca juga: Game Call of Duty: Modern Warfare Tanpa Modus Battle Royale?

(ahl)