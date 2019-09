JAKARTA- Apple baru saja meluncurkan ponsel terbarunya iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max. Ada beberapa perbedaan dari ponsel iPhone tersebut dibanding pendahulunya seperti desain kamera yang paling menonjol. Kamera iPhone 11 dibungkus dalam modul persegi dibagian kiri atas dan lubang kamera lebih besar.

Menariknya, para warganet di Twitter mengomentari desain kamera iPhone 11 dengan postingan meme. Beberapa warganet mengibaratkan kamera seperti kompor serta fidget spinner.

How they get the idea of iPhone 11 🙈🙈😂😂#AppleEvent pic.twitter.com/IRMjVdTyqq— Professor Sahb🇵🇰 (@UmairAliKamboh3) 11 September 2019

#AppleEvent the iPhone 11 really looking like a fidget spinner pic.twitter.com/CiMR0E4AMa— bruh👽 (@shrekpepeboii) 11 September 2019

New iPhone looks great! and the new iPhone 11 cost like💸💸💸#AppleEvent pic.twitter.com/PUWCS5zkRj— Binta Arifah (@bintarifah) 11 September 2019

