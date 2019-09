JAKARTA - BJ Habibie, presiden ketiga Indonesia meninggal dunia di usia 83 tahun. BJ Habibie menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

Habibie wafat pada pukul 18.05 WIB, setelah perawatan selama 10 hari karena sakit. Netizen meramaikan media sosial Twitter dengan tagar #bjhabibie dan #indonesiaberduka.

"Failure only happens when we give up."

-BJ Habibie#indonesiaberduka 😒 pic.twitter.com/NmdbeGpJ7K— Bayu Kristian (@Bayu_TheRiveR) September 11, 2019