JAKARTA - Apple akan merilis iOS 13 pada 19 September mendatang dengan beberapa fitur unggulannya. Sebelumnya, versi beta iOS 13 telah diluncurkan kepada publik pada akhir Juni dan masih tersedia sampai sekarang.

Dikutip dari Techradar, iOS 13 datang dengan membawa beberapa fitur unggulan baru yang diperuntukkan kepada penggunanya. Ini daftar lima fitur yang diunggulkan di iOS 13.

Dark Mode

Fitur Dark Mode ini dapat mengubah layar putih cerah menjadi warna hitam dan abu-abu gelap yang membuat tampilan lebih mudah dibaca di malam hari. Fitur Dark Mode dapat menghindari rona putih cerah yang menyinari wajah Anda.

QuickPath Swipe Keyboard

QuickPath default Apple akan memasukkan swipe-to-type, cara ini populer meluncur di keyboard untuk membentuk kata-kata. Anda dapat mengunakan metode pengetikan QuickType dan QuickPath secara bergantian, dan bahasa yang didukung sejauh ini termasuk Inggris, China, Spanyol, Jerman, Prancis, Italia.

Perubahan Camera dan Portrait Mode

iOS 13 menawarkan perubahan penting pada fitur kamera, dimulai dengan intensitas cahaya dalam Portrait Mode. Portrait Mode akan mendapatkan efek monokromatik baru yang disebut High-Key Mono.

HomePod

HomePod pada iOS 13 juga akan dapat pembaruan. Pertama, Anda dapat mentransfer lagu dari iPhone hanya dengan memegang ponsel Anda lebih dekat ke speaker HomePod. Sebelumnya, Anda harus memberi tahu Siri untuk melakukan ini, tetapi sekarang fitur hand-off ini sedikit lebih mudah, dan Anda tidak perlu bicara untuk melakukannya.

Xbox One dan PS4 Game Controller Support

Jika Anda bermain game di ponsel, fitur ini akan membantu Anda untuk mengontrol game dari Xbox One dan PS4. Namun, Apple tidak mengatakan apakah semua game akan mendukung fitur ini.

Diberitakan sebelumnya, ada beberapa perangkat yang akan kebagian iOS 13 di antaranya yakni iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, dan iPod Touch generasi ketujuh.