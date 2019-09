JAKARTA - Salim Group melalui AKG Games bekerjasama dengan Blizzard Entertainment yang merupakan developer game asal Amerika Serikat (AS). Beberapa game yang pernah diciptakan Blizzard Entertainment antara lain World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, the Warcraft, StarCraft dan Diablo.

Direktur AKG Games (Salim Group) Adrian Lim mengatakan, dengan kerjasama ini pihaknya akan mempersiapkan berbagai macam aktivitas. Perusahaan juga menyiapkan kegiatan berskala nasional baik secara online maupun offline.

Menurutnya, berbagai aktivitas dan kegiatan diharapkan akan membantu memperluas jangkauan beragam permainan dari Blizzard Entertainment, yang sampai kini telah dimainkan oleh jutaan gamers.

“Kemitraan dengan Blizzard akan membawa berbagai pengalaman bermain game dan hiburan terpopuler yang telah diakui di seluruh dunia kepada lebih banyak lagi komunitas gaming di Indonesia dan juga membuka jalur untuk berbagai peluang yang menarik," kata Adrian. Adrian mengatakan jika kegiatan yang akan diadakan oleh AKG Games dan Blizzard Entertainment dalam rangka mengembangkan dan mengaktifkan lebih banyak lagi komunitas gaming Blizzard di Indonesia. Diharapkan berbagai game yang dikembangkan oleh Blizzard penetrasinya akan lebih besar lagi di Indonesia. "Untuk game-game yang dibuat khusus untuk pasar Indonesia beserta kompetisi-kompetisinya sendiri, saat ini belum menjadi fokus karena fokus utamanya masih mengembangkan dan mengaktifkan komunitas gaming Blizzard di Indonesia," katanya.