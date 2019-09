JAKARTA - Tokyo Game Show adalah sebuah pameran video game yang diadakan setiap tahun pada September. Acara tersebut dipersembahkan oleh Computer Entertainment Supplier's Association (CESA) dan Nikkei Business Publications, Inc. Fokus utama acara tersebut adalah permainan Jepang.

Tokyo Game Show dihelat dari 12 sampai 15 September 2019 di Makuhari Messe, Chiba, Jepang. Dalam acara ini ada ribuan game yang dipamerkan dan banyak developer yang berlomba-lomba untuk memamerkan game-game terbaiknya seperti Namco dan Capcom.

Dari sekian banyak game yang dipamerkan oleh developer, ada beberapa yang menjadi sorotan para tamu-tamu yang datang ke acara tersebut. Kemudian, hal ini menjadi perbincangan yang akhirnya membuat game ini menjadi populer.

Berikut ini tiga game terpopuler di acara Tokyo Game Show 2019.



Yakuza 7

Menurut Gamespot, game ini sudah lama ditunggu-tunggu oleh para pecinta game di Jepang. Yakuza Like A Dragon akan menampilkan karakter baru Ichiban Kasuga sebagai tokoh utama.

Sega telah mengadopsi sistem pertempuran berbasis giliran sebagai penghormatan kepada Dragon Quest. Game ini dijadwalkan akan dirilis pada Januari tahun depan di Jepang.

The Final Fantasy VII Remake

The Final Fantasy VII Remake hadir pada Tokyo Game Show 2019 dan menjadi sorotan para penggemarnya. Dikutip dari laman Slate.com, Final Fantasy VII Remake akan dapat memukau pelanggan karena menggunakan teknologi baru, grafis yang indah, dan gameplay yang responsif.

The Last of Us 2

The Last of Us 2 akan hadir di konsol game PlayStation. Game tersebut menjadi berita utama karena Sony tidak menghadirkan game tersebut di acara E3 (Electronic Entertainment Expo) 2019 dan lebih memilih memasukkannya ke dalam acara Tokyo Game Show. Game ini juga dipastikan akan menghasilkan beberapa detail baru.