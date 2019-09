JAKARTA- Layanan video OTT (Over The Top) dan TV streaming sekarang ini sudah semakin menjamur dan populer. MNC Group pun memiliki layanan MNC Now yang menawarkan berbagai tayangan mulai dari film, serial tv, drama, film anak-anak, hingga video pendek.

Menariknya MNC Now juga menghadirkan tayangan game esport. Seperti diketahui, industri gaming dan esport sekarang ini sedang berkembang dengan meningkatnya ekosistem gaming dan kompetisi esports.

Baca Juga: Nostalgia iPhone 4, Ponsel dengan Kamera Depan Pertama Apple

Dalam tayangan esports, pengguna dapat menyaksikan pertandingan Celebration Cup yang diadakan oleh Popcon Asia pada 2018. Tayangan menampilkan kompetisi Mobile Legends dalam 9 video, pada akhir video menampilkan final antara tim RRQ dan Louvre.

MNC Now menjadi pilihan pengguna untuk dapat menikmati konten-konten pilihan dan penawaran menarik untuk dinikmati melalui perangkat smartphone dan tablet, dimana saja dan kapan saja.

Baca Juga: Google Doodle Kenang Hari Kelahiran Chrisye

Baca Juga: Cara Aktifkan Mode Gelap Gmail di Android 10



(ahl)