JAKARTA- MNC Now menyajikan berbagai tayangan pada aplikasinya, dimulai dari film, Serial TV, Streaming TV dan banyak lagi. MNC Now juga memberikan kemudahan dalam menonton dalam genggaman menggunakan tablet atau smartphone.

Adapun beberapa tayangan di MNC Now dibagi dalam beberapa kategori, seperti 'Ih Seram' yang berisi kumpulan film horor, sebut saja The Swimmer, Nang Nak, dan The Collection. Selain itu ada juga 'Titik Balik' yang berisi kumpulan film drama seperti 7/24, Brownies, dan Me Vs Mami.

Tak ketinggalan kategori 'Action' yang berisi kumpulan film laga dari luar dan dalam negeri. Seperti The Professional, Vehicle 19, Yakuza Apocalypse, dan Skakmat. Tetapi bukan hanya film layar lebar saja yang tersedia, ada juga deretan serial televisi seperti Bogem Cinta Jamila, Komik Cinta Arjuna, dan Dua Perempuan Kepo.

Untuk menikmati tayangan-tayangan tersebut, Anda hanya perlu mendownload aplikasi MNC Now di iOS dan Google Ply Store. Kemudian daftarlah dengan email dan nomer telepon. Pengguna pun bisa menikmati tayangan setelah mengunduhnya.

(ahl)