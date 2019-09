JAKARTA - Game Call of Duty: Mobile akan dirilis di perangkat Android dan iOS pada 1 Oktober. Dikutip dari Polygon, game mobile gratis ini dikembangkan oleh Timi Studio Tencent dan menarik inspirasi dari waralaba Call of Duty.

Mode multipemain dan pertempuran royale bisa dimainkan saat peluncuran, dengan batasan waktu dan daftar putar diperbarui secara teratur.

Dalam multipemain, Activision mengatakan para pemain akan dapat bersaing dalam klasik Call of Duty seperti Team Deathmatch, Search and Destroy dan Free For All.

Peta populer seperti Nuketown, Crash, dan Hijacked juga diharapkan muncul dalam rotasi permainan. Mode battle royale game Call of Duty: Mobile terdengar familiar bagi banyak orang di luar sana.

Baca juga: Aplikasi Bukalapak Menghilang dari Playstore?

Call of Duty: Mobile diumkan pada Maret dengan beta publiknya berjalan selama musim panas di "daerah terpilih". Activision menggoda beberapa konten potensial yang akan datang seperti zombie Call of Duty di akhir trailer pengumuman. Call of Duty: Mobile akan tersedia di perangkat iOS dan Android untuk semua negara yang didukung Google Play dan App Store, kecuali mainland China, Vietnam, dan Belgia.