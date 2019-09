realme telah mengumumkan kehadiran ponsel terbaru, realme 5 dan realme 5 Pro. Kedua perangkat membawa peningkatan ketimbang seri ponsel sebelumnya.

Okezone sempat menjajal perangkat realme 5 yang tampil dengan varian warna Crystal Purple.

Desain

Ketika melihat realme 5, Anda bisa menemukan ponsel 6,5 inci kekinian dengan notch mini. Ponsel yang didukung layar Corning Gorilla Glass 3+ ini tampak lebih besar ketimbang pendahulunya, realme 3 dengan layar 6,22 inci.

Bagian depan tampak standar dengan bezel tipis dan layar yang lebih terlihat memanjang vertikal. Sementara untuk bagian punggung ponsel, terlihat menarik dengan warna ungu gelap berkilau. Tampilan yang menawan pada bagian belakang ini disebut oleh realme dengan sebutan Nano Holographic Color.

Pada bagian belakang ini, pengguna juga bisa melihat susunan 4 kamera di bagian kiri atas beserta fitur flash di sampingnya. realme juga masih menempatkan sensor sidik jari yang bulat pada bagian tengah, ketika ponsel lain sudah mengusung fingerprint di dalam layar.

Pada bagian kiri, tidak ada tombol selain tombol power. Sementara di bagian kanan, terdapat tombol volume untuk meninggikan atau merendahkan suara. Selain itu, ada slot untuk menyematkan dual SIM.

Sedangkan pada bagian bawah, ponsel menghadirkan fitur micro USB, jack audio serta speaker.

Fitur dan Hasil Foto realme 5

realme 5 menghadirkan berbagai macam fitur seperti dukungan face recognition, sensor sidik jari dan juga kemampuan fitur empat kamera.

Dengan fitur face recognition atau fitur pengenal wajah, pengguna bisa memanfaatkan ini untuk bisa membuka ponsel dengan cepat, yakni dengan menempatkan wajah pengguna di depan sensor pemindai.

Selain itu, realme 5 dengan sensor sidik jari memungkinkan pengguna lebih cepat membuka ponsel dalam posisi terkunci. Serupa dengan fungsi face recognition, tetapi sensor sidik jari memudahkan pengguna hanya dengan menyentuhkan ujung jari di bagian sensor fingerprint di bagian punggung ponsel.

Setelah fitur keamanan yang telah disebutkan, realme 5 punya fitur empat kamera, yang terdiri dari kamera ultra wide angle 8MP, kamera utama 12MP, depth sensor 2MP dan macro camera 2MP. Sementara kamera depannya didukung dengan sensor 13MP.

Berdasarkan pengalaman Okezone, realme memang mengunggulkan fitur kamera belakang untuk bisa menangkap objek dengan kualitas yang baik. Dilengkapi berbagai mode, seperti Portrait untuk menghasilkan bokeh, mode ultra-macro untuk menangkap objek yang kecil menjadi tampak lebih besar, ultra-wide angle untuk menghasilkan cakupan foto lebih luas 119° hingga mode zoom yang cukup baik dengan kemampuan zoom 10X.

Benchmark

realme 5 diotaki oleh Qualcomm Snapdragon 665 AIE yang memiliki delapan inti, arsitektur 64-bit dan frekuensi dasar hingga 2.0GHz. Dilengkapi dengan GPU Adreno 610, prosesor Qualcomm Snapdragon 665 AIE ini juga mendukung grafis Vulkan®1.1 canggih yang mengurangi 20% konsumsi daya dibandingkan dengan OpenGLES.

Untuk mengetahui seberapa tangguh performa hardware realme 5, Okezone menggunakan aplikasi benchmark AnTuTu. Hasil pengujian menunjukkan angka 139566. Skor ini cukup tinggi walau tidak lebih tinggi dibandingkan realme 5 Pro dengan 181315.

Setidaknya, pengguna masih bisa memainkan berbagai macam game 3D di platform Android. Okezone juga mencoba dengan game Need for Speed No Limits dan menemukan bahwa realme 5 bisa menampilkan grafis permainan yang cukup baik.

Baterai

Baterai menjadi hal yang penting untuk menunjang produktivitas atau penggunaan ponsel yang lebih tahan lama. realme 5 mempunyai kapasitas baterai 5.000 mAh, yang cukup besar untuk pasar ponsel saat ini di harga Rp2 jutaan.

Perusahaan mengklaim bahwa baterai perangkat bisa bertahan hingga 29,9 hari. realme 5 memiliki sistem pendingin AI dan fitur penghemat daya layar untuk menambah panjang durasi baterai.

Selama seminggu penggunaan, memang baterai realme 5 tergolong hemat daya karena dapat bertahan hingga 25 jam dengan pemakaian standar seperti chatting, sosial media, email, panggilan telepon maupun video call, menonton video dan memutar musik.

Kesimpulan

realme 5 memiliki peningkatan yang cukup signifikan ketimbang seri realme 3. Handset ini punya beragam fitur menarik untuk keamanan, hiburan maupun kamera yang mumpuni.

Bagi mereka yang senang mengabadikan gambar pemandangan atau bergelut dalam bidang fotografi, realme 5 boleh jadi pilihan terbaik dengan fitur-fitur kamera andalannya. Hasil tangkapan gambar tidak mengecewakan.

realme 5 juga punya kapasitas baterai yang lumayan besar, 5.000 mAh sehingga pengguna seharusnya tidak direpotkan dengan powerbank atau nge-charge saat ponsel benar-benar dibutuhkan. Dengan baterai 5.000 mAh, mungkin Anda akan merasa bahwa ponsel ini cukup berat ketika digenggam.

Kendati demikian, realme 5 cukup memiliki beragam fitur menarik seperti yang telah disebutkan dengan banderol harga yang tidak terlampau tinggi.

Spesifikasi realme 5

Layar: 6,5 inci

Prosesor: Qualcomm Snapdragon 665 AIE.

Kamera belakang: Wide angle 8MP, kamera utama 12MP, depth sensor 2MP dan macro camera 2MP.

Kamera depan: 13 MP

RAM & Storage: RAM 3GB + ROM 32GB, RAM 3GB + ROM 64GB dan RAM 4GB + ROM 128GB

Sistem operasi: Android 9.0, ColorOS 6.0