JAKARTA - Facebook berencana untuk mematikan fitur Group Stories pada 26 September 2019. Setelah itu, Facebook akan menghapus semua Stories yang ada dan mencegah pengguna membuat yang baru.

Dilansir dari laman Engadget, Senin (23/9/2019), Facebook mengungkapkan awalnya fitur tersebut dibuat untuk memungkinkan pengguna Facebook terhubung dengan cara yang menyenangkan dan bermanfaat.

Selain itu, fitur ini juga salah satu cara untuk meningkatkan pengalaman komunitas.

Stories Grup baru hadir sembilan bulan lalu. Tampaknya, alasan Facebook menutupnya karena fitur tersebut dinilai kurang populer.

Facebook is killing Stories in Groups!



The feature will be removed from ALL groups on Sept 26



Source: Facebook pic.twitter.com/vfMUf14hyJ— Matt Navarra (@MattNavarra) September 20, 2019