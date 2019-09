JAKARTA - Hari ini mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, menuntut tujuh poin aspirasi, yakni menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan RUU Ketenegakerjaan.

Netizen meramaikan di media sosial Twitter dengan menggaungkan hashtag #HidupMahasiswa. Pantauan Okezone di situs Trends24, topik tertinggi juga mengangkat hashtag #SayaBersamaJokowi.

Yesterday is HISTORY

Tomorrow is MISERY

Today is INSTASTORY #HidupMahasiswa pic.twitter.com/oYD2yos5rX— jemie cobra (@jeremiajemie) September 24, 2019