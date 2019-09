JAKARTA - Website resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia berubah tampilan dan berisikan pesan yang ditulis oleh hacker. Website tersebut menampilkan latar belakang hitam dengan bunyi pesan yang menunjukkan protes mengenai kekerasan yang dialami mahasiwa.

Pantauan Okezone siang ini, situs tampaknya belum pulih secara sempurna. Terkadang menampilkan pesan "Forbidden. You don't have permission to access this resource", dan ketika me-refresh halaman, situs bisa terlihat walau belum terbuka secara sempurna.

Pesan yang diungkap hacker ini muncul pada halaman website KPAI seperti yang dibagikan oleh salah satu netizen.

Situs web kpai diretas 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/kNpSySdeR7 — Jack Kahuna Laguna (@Aryoprmbd) September 25, 2019

Sebelumnya pada Senin, 23 September 2019, situs Kemendagri juga dilaporkan diretas oleh hacker. Mengintip infia_techno di Instagram, kabarnya situs Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diretas atau di-hack. "Di situs itu sempat tertulis pesan duka untuk kondisi Komisi pemberantasan Korupsi (KPK)," tulis akun tersebut. Situs diretas oleh Security007. Dalam tampilan halaman dengan background hitam, tertulis, "Kau itu pemimpin, yang gaji kau itu kami, seharusnya kau menuruti apa keinginan kami, bukan keinginan mereka yang berdasi !!! Suara rakyat kau batasi, semua kau anggap makar dan dikriminalisasi, kau hanyalah boneka yang diikat tali, tak lebih dari sebuah komedi!!!".