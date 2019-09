JAKARTA- Google memperkenalkan program Android Go pertama kali pada dua tahun lalu. Kali ini, raksasa teknologi asal Amerika tersebut membawa build OS mobile terbaru yang dirancang untuk perangkat dengan spesifikasi rendah dan murah, Android 10 Go Edition.

Dilansir dari laman GSM Arena, Kamis (26/9/2019) Android 10 Go Edition berfokus pada peningkatan enkripsi data untuk pengguna dengan sistem enkripsi Adiantum Google.

Tidak hanya itu, Android 10 Go edition menghadirkan peningkatan keamanan dan kecepatan untuk ponsel tingkat pemula. Fitur utama lainnya adalah peluncuran aplikasi yang dikerjakan ulang, yang diklaim 10% lebih cepat.

Sistem operasi juga dilengkapi aplikasi Google Go, seperti Galeri Go, YouTube Go dan Maps Go serta aplikasi Google Files baru. Ada juga dukungan berbagi peer-to-peer untuk file, penghemat data yang ditingkatkan.

Android 10 Go edition akan tiba nanti pada musim gugur ini di berbagai perangkat dari daftar produsen yang berkembang di lebih dari 180 negara.

(ahl)