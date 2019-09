JAKARTA - iPhone X di 2017 menghadirkan notch yang tampaknya menjad tren bagi para vendor ponsel yang lain. Sebagian pengguna mungkin menilai notch mengganggu tampilan muka ponsel, sehingga beberapa produsen menghadirkan solusi dengan kamera pop-up.

Terkini, Apple dikabarkan akan menghilangkan notch tersebut untuk ponsel yang dirilis berikutnya. Belum diketahui secara pasti nama iPhone generasi terbaru, tetapi ada kemungkinan setelah iPhone 11, maka selanjutnya Apple akan merilis iPhone 12.

Benjamin Geskin, yang membuat render untuk smartphone mendatang, mengklaim bahwa takik (notch) mungkin akan hilang setidaknya dalam satu model jajaran iPhone 2020, seperti dikutip dari Digitaltrends.

Exclusive: One of the 2020 iPhone prototypes has 6.7-inch display with Face ID and TrueDepth camera system housed in the top bezel. pic.twitter.com/sAJE7J12ty