JAKARTA- Sistem operasi iOS 13 sudah dapat diunduh oleh beberapa pengguna iPhone. Namun sayangnya masih ada bug pada sistem operasi.

Masalah tersebut terjadi saat pengguna tidak bisa masuk ke beberapa aplikasi yang memerlukan otentikasi setelah memperbarui ponsel ke iOS 13.

Dilansir dari laman 9to5mac, Selasa (01/10/2019) bug mempengaruhi iPhone lama dengan Touch ID, di mana dialog otentikasi dalam aplikasi tidak muncul.

Aplikasi yang meminta Touch ID saat login termasuk aplikasi perbankan seperti Chase, Wells Fargo, Barclays dan Santander. Ini juga akan memengaruhi aplikasi kata sandi seperti 1Password atau bahkan aplikasi yang menawarkan keamanan masuk sebagai fitur dalam pengaturan, seperti klien Apollo Reddit.

iPhone generasi lama yang mendapatkan bug iOS 13 yakni iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 dan iPhone 8 Plus (iPhone lama dengan Touch ID tidak dapat memperbarui ke iOS 13). Pengguna berharap Apple segera memperbaiki bug ini.

