JAKARTA - Nintendo mengumumkan entri baru dalam seri brain-teaser yang dikenal sebagai Brain Age: Nintendo Switch Training di Jepang, pada Senin. Dikutip dari Polygon, game Brain Age baru ini akan menyertakan beberapa fitur Switch eksklusif.

Dengan fitur Switch eksklusif, gamer bisa bermain minigames menggunakan sensor kamera inframerah pada controller Joy-Con.

Pemain juga dapat memainkan permainan batu, kertas, gunting atau melakukan aritmatika sederhana dengan mengangkat jumlah jari yang benar dalam pandangan sensor IR.

Game Classic Brain Age juga akan menjadi bagian dari paket, termasuk game berbasis matematika cepat dan pelatihan kanji menggunakan stylus untuk Nintendo Switch.

Versi Switch juga akan memiliki permainan penghitungan kompetitif dan fitur baru lainnya, seperti alarm untuk menjadwalkan pelatihan, ringkasan pelatihan berbasis email, dan papan peringkat online.

Brain Age: Nintendo Switch Training akan datang ke Jepang pada 27 Desember. Game ini dihargai 3.480 yen, termasuk salinan fisik game dan stylus pena sentuh. Ini juga akan tersedia secara digital seharga 2.680 yen.

Seri Brain Age dimulai pada 2005 dengan Dr. Kawashima’s Brain Training dan dikenal di Jepang. Game Nintendo DS datang ke Amerika Utara pada 2006 dengan nama Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day dan muncul sekuel untuk DS dan Nintendo 3DS, dengan entri terbaru, Brain Age: Concentration Training yang mendarat di AS pada 2013.