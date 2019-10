JAKARTA- Warganet turut menyemarakan Hari Batik Nasional di lini masa Twitter. Terlihat Selamat Hari Batik Nasional hingga Bati Indonesia masuk dalam daftar trend di Twitter.

Beberapa dari mereka juga memamerkan foto mengenakan baju batik pada postingan Twitter-nya.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan budayanya.



*Selamat hari batik Nasional*

02-Oktober-2019 pic.twitter.com/IVZ0DiwY5J— Nakula (@03_Nakula) 2 Oktober 2019

Selamat Hari Batik Nasional. Minal aidin wal fadli zon. Mohon maaf lahir dan batik. #BatikDay pic.twitter.com/7bz0rw4vf5— Satriaka Ayin Aris Munandar Setia Adi (@dihbangsat) 2 Oktober 2019

Selamat hari batik nasional (2 Oktober 2019) #HariBatikNasional

📷 by : google pic.twitter.com/zbLsKqkMg1— maema (@dyemarisanti) 1 Oktober 2019

Selamat Hari Batik Nasional. Identitas kita, Kebanggaan kita, Budaya kita.#AyoPakeBatik pic.twitter.com/2LV5faVCk8— Dyana Patty (@petersondyana) 1 Oktober 2019

Untuk diketahui, Hari Batik Nasional diperingati pada 2 Oktober. Ditetapkan pada 2 Oktober lantaran untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO.

UNESCO secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. UNESCO memasukkan batik dalam Daftar Representatif Budaya Tak benda Warisan Manusia. Pengakuan terhadap batik merupakan pengakuan internasional terhadap budaya Indonesia.

