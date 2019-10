JAKARTA- Twitter tampaknya sedang mengalami gangguan. Beberapa pengguna mengeluh tidak dapat memposting foto dan video di Twitter. Tidak hanya itu, tagar trending juga tidak bisa diakses dan menampilkan notifikasi 'nothing to see here'.

"Saya tidak dapat mengirim Tweet atau membalas dengan GIF atau Video," ungkap salah seorang warganet di Twitter.

"Twitter lagi eror ya? kok gabisa kirim foto sama link di dm ya," ungkap lainnya.

Pihak Twitter pun mengakui hal tersebut bahwa aplikasi memang sedang mengalami gangguan.

"Kami telah mengalami masalah di Twitter dan TweetDeck. Anda mungkin mengalami masalah Tweeting, notifikasi, atau DM," kata Twitter Support.

Twitter Support juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengerjakan perbaikan, dan akan segera kembali normal.

We've been experiencing outages across Twitter and TweetDeck. You might have had trouble Tweeting, getting notifications, or viewing DMs. We're currently working on a fix, and should be back to normal soon. β€” Twitter Support (@TwitterSupport) 2 Oktober 2019