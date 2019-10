JAKARTA- Twitter telah memperluas fitur pencarian Direct Message (DM) untuk seluruh pengguna. Fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk mencari pesan seseorang melalui DM yang mereka terima.

Dilansir dari laman Mac Rumors, Kamis (3/10/2019) bilah pencarian baru tersebut terletak di atas antarmuka DM di aplikasi maupun website Twiiter. Pengguna dapat menemukan percakapan dengan mengetikan kata kunci tertentu.

Pencarian DM pertama kali memulai debutnya pada bulan Agustus, ketika Twitter mengatakan bahwa ia sedang menguji fitur tersebut. Beberapa pengguna telah memiliki bilah pencarian sejak saat itu sebagai bagian dari pengujian. Akan tetapi, fitur saat ini mulai tersedia untuk semua orang.

Soul searching? Hard. DM searching? Easy! Go ahead and try out the new DM search bar. We’re testing it out on iOS and web with your most recent DMs. pic.twitter.com/vwGlBjz4B5— Twitter (@Twitter) 14 Agustus 2019