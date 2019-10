JAKARTA- Sutradara Star Wars: The Last Jedi, Rian Johnson membuat film pendek menggunakan salah satu perangkat iPhone terbaru, iPhone 11 Pro. Film pendek tersebut berjudul Paris 9/19 yang menampilkan sudut-sudut kota Paris dan diiringi musik piano.

Dilansir dari laman CNet, Jumat (4/10/2019) tampaknya Rian cukup menikmati fitur wide angle pada kamera iPhone 11 Pro. Ia juga memposting film pendek tersebut di akun Twitter miliknya.

"Apple telah membiarkan saya bermain-main dengan iPhone Pro terbary mereka. Dan saya membuat hal kecil ini (film pendek). Biasanya saya melihat upgrade kamera ponsel merupakan langkah kecil dan tidak terlalu menarik. Akan tetapi lensa sudut lebar ini mengagumkan," ungkap Ria dalam postingan Twitternya.

Rian juga ditanya oleh salah satu pengguna Twitter apakah dirinya akan membuavt film penuh dengan perangkat iPhone seperti sutradara Steven Soderbergh. Ia menjawab mungkin saja suatu hari.

Apple let me mess around with their new iphone pro, and I cut together this little thing. Pretty shots of Paris ftw. I usually find phone camera upgrades to be baby-steps and not very exciting, but this wide angle lens is a real game changer.https://t.co/Pg98d5nI9N— Rian Johnson (@rianjohnson) September 20, 2019