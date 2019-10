Instagram diam-diam menghapus fitur 'following'. Tentu saja ini menjadi kabar gembira bagi Anda yang tidak ingin aktivitas Anda di Instagram diketahui orang lain. Head of Product Instagram Vishal Shah seperti dikutip dari BuzzFeed, Selasa (8/10/2019) menyebutkan langkah ini dilakukan untuk menyederhanakan platform konten foto dan video. “Kesederhanaan menjadi faktor utama untuk menghilangkan fitur following itu,”ujar Shah.

Shah menyebutkan, pihaknya melihat banyak pengguna Instagram yang tidak menyadari keberadaan fitur ‘following’ dan kegunaannya. Namun, bagi yang paham dengan fitur ini, mereka terkejut karena membuat aktivitas mereka di Instagram diketahui orang lain. Karena itu, tab ‘following’ ini akan lenyap dalam waktu seminggu ini.

Setelah dilenyapkan, tab ‘activity’ hanya akan menampilkan aktivitas pengguna sendiri misalnya siapa saja yang memberi like dan komentar serta saran konten yang mungkin disukai berdasar interaksi pengguna dengan konten di Instagram.

Fitur ‘following’ ini sebenarnya sudah ada sejak 2011 dan lebih dulu ada dibanding tab ‘explore’ yang sekarang sangat populer. Saat pertama kali muncul fitur ‘following’ menjadi sarana terbaik untuk menemukan konten baru karena pengguna bisa melihat apa saja yang disukai teman-teman mereka. Sayang, fitur ini akhirnya kehilangan fungsi dan banyak dimanfaatkan untuk memata-matai aktivitas teman-teman di Instagram.

Fitur Baru Instagram Cegah Pengguna Jadi Korban Phising Praktik kejahatan siber dengan menggunakan email atau yang dikenal phising masih sering ditemukan. Penipu menggunakan email untuk menyamar sebagai teman, rekan kerja dan merek besar untuk mendapatkan informasi pribadi dan kata sandi seseorang. Untuk melawan kejahatan siber tersebut, Instagram menambahkan fitur keamanan baru. Instagram menambahkan daftar email resmi yang telah dikirim perusahaan ke tab keamanan aplikasi, sehingga pengguna dapat mengecek apakah email yang mereka terima berasal dari perusahaan atau scammer. Dilansir dari laman Engadget, Selasa (8/10/2019) daftar tersebut menampilkan email terkait keamanan yang telah dikirim Instagram dalam dua minggu terakhir. Tab sekunder mencantumkan email yang tidak terkait keamanan, seperti pengumuman tentang fitur baru atau pemberitahuan pesan langsung. Misalnya, saat pengguna menerima email dari Instagram dengan subjek yang meminta pengguna untuk mengubah kata sandi. Pengguna dapat membuka aplikasi, periksa untuk melihat apakah email itu terdaftar di tab keamanan, dan kemudian hapus atau baca tergantung pada apakah itu pesan asli. Tahun lalu, Twitter mendesak semua penggunanya untuk mengubah kata sandi mereka setelah setiap kredensial login secara tidak sengaja dikonversi dari kode hash menjadi teks biasa yang mudah dibaca. Setidaknya dengan langkah-langkah terhadap phishing seperti fitur Instagram ini, lebih banyak pengguna dapat menjaga keamanan akun mereka sendiri.