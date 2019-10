JAKARTA - Game Call of Duty: Mobile meraih pencapaian besar dalam pekan pertama peluncurannya. Game tersebut kini tercatat diunduh lebih dari 100 juta kali.

Dilansir Theverge, Call of Duty: Mobile mengumpulkan lebih banyak unduhan daripada game seluler lainnya dalam sejarah, menurut firma analisis Sensor Tower. Game ini dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 juta unduhan sejak ditayangkan pada awal bulan ini.

Game terbaru ini mengalahkan game lainnya yang cukup populer seperti PUBG Mobile dan Fortnite. Tercatat, PUBG Mobile mendapat 28 juta unduhan pada minggu pertama, sementara versi mobile Fortnite diunduh 22,5 juta kali.

Worth noting that this is without a China launch either.



Activision previously had 37m monthly active users across its brands (Call of Duty, Crash Bandicoot etc...) on PC/Console.



In just one week they reached more than 100m with a successful mobile game using the COD IP. https://t.co/UlrIhkfB2z