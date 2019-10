JAKARTA- Instagram Stories merupakan salah satu fitur Instagran paling populer. Terdapat 500 juta lebi pengguna yang menggunakan fitur tersebut setiap harinya. Instagram pun terus menambahkan fitur yang membuat Instagram Stories semakin menarik.

Dilansir dari laman Tech Weez, Kamis (10/10/2019) bagi pengguna yang telah memperbarui aplikasi Instagram, pasti akan melihat tampilan baru pada Instagram Stories. Instagram memang telah menambahkan lebih banyak fitur kamera. Tampilannya kurang lebih mirip dengan kamera Snapchat.

Bos Instagram, Adam Mosseri juga membagikan pembaruan ini pada postingan twitternya. Perubahan baru pada Instagram menurut dia mampu memungkinkan pengguna lebih mudah menelusuri efek dan juga memiliki mode khusus untuk stiker dan banyak lagi.

We're rolling out a new camera design today — easier to browse effects, a dedicated create mode for stickers and more! Hope you'all like it... pic.twitter.com/NLpsTNGXDL