JAKARTA - One Punch Man merupakan serial manga Jepang yang menceritakan seorang superhero yang bernama Saitama. One Punch Man dibuat oleh seorang penulis asal Jepang dengan nama samaran ONE yang mulai diterbitkan pada awal 2009.

Setelah sukses dengan serial manganya, One Puch Man akan dijadikan sebagai game yang dapat dimainkan di PC, PS4, dan Xbox One pada 2020. Penerbit game anime progresif, Bandai Namco telah merilis trailer One Punch Man: Hero Nobody Knows.

Trailer tersebut mengungkapkan soal mekanika game, kustomisasi karakter, dan banyak lagi, seperti dilansir dari laman Gamespot.

A Hero Nobody Knows akan menampilkan mode cerita, di mana Anda akan memulai misi sebagai karakter yang Anda buat untuk berusaha naik menuju jajaran Asosiasi Pahlawan. Selain itu, Anda juga akan terlibat dalam pertarungan 3 vs 3 yang di dalamnya ada berbagai rintangan yang bertujuan untuk menggagalkan misi Anda.

Baca juga: Analis Ungkap iPad Pro hingga iPhone 5G Meluncur di 2020

Selain merilis trailer, Bandai Namco juga mengumumkan bahwa A Hero Nobody Knows akan hadir dengan versi beta tertutup untuk Amerika Serikat, Kanada, dan Amerika Latin pada bulan depan di PlayStation 4 dan Xbox One. Saat ini, pendaftaran beta sudah dibuka sampai 16 Oktober, dengan para pendaftar akan dipilih dan diberitahukan pada 29 Oktober. Beta tertutup akan berlangsung antara 1-3 November dan para pemain Xbox harus memiliki Gold Membership jika ingin bergabung.