JAKARTA - Sony telah mengonfirmasi bahwa PlayStation 5 adalah nama resmi dari konsol generasi terbaru. Gamer mungkin menantikan seperti apa konsol game anyar tersebut dan apa saja game yang dihadirkan untuk perangkat itu.

Salah satu game yang akan dapat dimainkan di PlayStation 5 ialah seri God of War. Dilansir Ibtimes, game God of War diyakini akan muncul karena daftar pekerjaan (job listing) yang mengindikasikan sekuel.

Seperti diketahui, game God of War saat ini menerima skor Metacritic 94 dan menghasilkan reviews yang hampir sempurna sejak dirilis pada April 2018. Kini, studio game sedang mengerjakan sekuel, kemungkinan besar yang akan tersedia di konsol berbasis PS4 dan PS5.

Gamer mungkin bertanya-tanya apakah instalasi "God of War" berikutnya akan melihat Atreus dan Kratos kembali ke Yunani atau di beberapa bidang mitologis lainnya. Hal itu tampaknya tidak mungkin terjadi.

Tampaknya tokoh ayah dan anak masih akan berada di alam Norwegia untuk putaran kedua.

Apply to join the greatest group of narrative animators this side of Midgard https://t.co/xcD6SjgCRB (animation credit @psyham ) @SonySantaMonica pic.twitter.com/2EmxLAqf8j — Shayna Moon (@qorquiq) October 11, 2019

Baik SMS (Santa Monica Studios) maupun Sony tidak secara resmi mengonfirmasi keberadaan sekuel “God of War” atau sedang dalam pengembangan. Fans juga berdebat tentang apakah game itu akan disebut "God of War 2" atau "God of War 5" ketika akhirnya meluncur.